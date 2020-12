I grandi ritorni da Tyson a Niki Lauda

Il recente ritorno dell’ex campione del mondo di boxe Mike Tyson non rappresenta certo una novità nel mondo dello sport, che è stato teatro di sorprendenti rientri. E’ sufficiente rammentare il ritorno dei big, poi divenuti leggende, come Michael Schumacher e Michael Jordan. In due fenomeni sono in ottima compagnia, perché il bis è stato concesso anche dal campione di nuoto Ian Thorpe, dalla leggenda del tennis Bjorn Borg, da George Forema n, da Mohamed Ali e da uno dei giocatori simbolo del Manchester United, Paul Scholes. Il rientro in quasi tutti i casi è coinciso con un fallimento sportivo, che però non ha cancellato le meraviglie realizzate nella precedente esperienza agonistica. Uno dei pochi che è ritornato riuscendo a vincere, dopo essersi ritirato dalle competizioni, è stato il tre volte campione del mondo di Formula Uno: Niki Lauda. Dopo i due mondiali vinti con la Rossa di Maranello e soprattutto dopo il terribile incidente del Nurburgring, l’asso austriaco torna al volante della McLaren Tag Porsche nel 1984 riuscendo a vincere il titolo per solo mezzo punto sul compagno di squadra Alain Prost. Il rientro di Mike Tyson equivale ad una vittoria, perché il pugile ha devoluto la somma guadagnata nella sfida con Jones in beneficenza.

Fernando Giacomo Isabella