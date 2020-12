Lutto a Monterotondo: nella notte è venuto a mancare il Maestro Giancarlo Santelli

“Addio, Giancarlo. Ti ringraziamo per quanto ci hai donato con quella semplicità che ti era propria e per la tua grandezza che certamente non ci facevi pesare. Con la tua scomparsa oggi siamo tutti un po’ più poveri perché l’Arte e la Cultura appartengono al mondo intero.”-queste e le parole di commiato del primo cittadino.

Il Maestro Giancarlo Santelli era attore, burattinaio e mascheraio di eccelso valore, in questi ultimi dieci anni ha arricchito con la sua straordinaria opera il patrimonio artistico di Monterotondo collaborando con la Fondazione Culturale e donando alla comunità il suo favoloso teatro dei burattini e alcune maschere.

Nativo di Santeramo in Colle (BA), negli anni sessanta era emigrato prima a Parma e quindi a Milano dove si era diplomato come attore.

Cresciuto alla scuola del grande Giorgio Strehler, aveva lavorato nelle compagnie di Eduardo De Filippo, Riccardo Billi, Luigi Proietti … Si era appassionato, poi, alle maschere e ai burattini apprendendo tale arte da Otello Sarzi e Giordano Ferrari.

Le sue creazioni, indossate, tra gli altri, da Eduardo De Filippo, Roberto De Simone, Bernardo Bertolucci, Dario Fo, Macario, sono state oggetto di esposizioni in importanti centri di cultura e teatri italiani ed esteri.

Il suo grande sogno nel cassetto era quello di aprire un laboratorio permanente per poter tramandare ai giovani la sua Arte ormai in via d’estinzione e che aveva rappresentato la sua unica ragione di vita.