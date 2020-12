Tivoli – Aumentano i casi. È in corso il ricontrollo dei dati straordinari comunicati dalla Asl Roma 5

In seguito all’invio da parte della Asl Roma 5 di una serie di comunicazioni straordinarie contenenti una notevole mole di dati (mai trasmessi prima e in una modalità tale da esigere un ricontrollo accurato per una lettura il più possibile chiara e rispondente), gli uffici comunali stanno verificando e categorizzando queste informazioni per poter diffondere un aggiornamento più dettagliato.

Intanto si comunica che, a ieri, il numero dei nuovi positivi al Sars-Cov-2 (con diagnosi al 29 novembre) è di otto persone. Si evince che – dopo il consueto ricontrollo dell’ufficio Comunicazione e stampa – il totale dei contagiati dall’inizio della pandemia, così come emergente dalle comunicazioni quotidiane e ordinarie, è di 1.284 persone.