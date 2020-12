Castelnuovo di Porto – Largo ai giovani, al via al servizio civile universale

Sta per uscire il bando del servizio civile universale. 439,00€ al mese per 12 mesi. Impegno 25 ore alla settimana in tantissimi progetti. Ecco gli step per partecipare.

PRIMO STEP COSA SERVE?

Il primo step per poter fare domanda di SCU, è verificare di essere in possesso di un documento di identità in corso di validità (non scaduto).

I documenti ammessi sono: carta d’identità patente passaporto permesso di soggiorno

Se sei un cittadino di un Paese Extra Unione Europea e hai presentato domanda per il rinnovo del tuo permesso di soggiorno scaduto, non ti preoccupare, ti basterà presentare la ricevuta rilasciata al momento della presentazione della domanda, in attesa dell’esito.

SECONDO STEP UN CV BEN SCRITTO DEVE: Essere scritto in formato Europass, o se preferisci un altro formato. Deve sempre riportare tutte le informazioni principali: dati anagrafici contatti istruzione e formazione esperienze di lavoro competenze (linguistiche, digitali e trasversali) e qualsiasi altra informazione utile a raccontarti patente di guida firma e dicitura sulla privacy chiaro e sintetico > il CV deve essere breve, ma allo stesso tempo completo personalizzato > racconta le tue esperienze approfondendo soprattutto quelle attinenti al progetto di Servizio Civile per cui fai domanda! includi tutte le esperienze e i contatti che hai avuto col mondo del lavoro, anche se brevi Includi sempre anche le attività di volontariato > ogni singola esperienza dimostra buona volontà, impegno e spirito di iniziative per tutte le esperienze, sia di lavoro che di volontariato, ricordati di evidenziare per quanto tempo, dove e le attività svolte). metti in evidenza le tue competenze trasversali (capacità di lavorare in gruppo, capacità di adattamento, capacità comunicative…) spiegando anche in che contesto le hai acquisite quando uscirà il bando, nelle schede sintetiche dei progetti che troverai sul sito del Comune, potrai leggere anche tutti i criteri e i punteggi che vengono assegnati al CV durante i colloqui. TERZO STEP LO SPID

Il terzo step per poter fare domanda di SCU, è 𝗡𝗘𝗖𝗘𝗦𝗦𝗔𝗥𝗜𝗢 avere lo 𝗦𝗣𝗜𝗗 (𝗦𝗶𝘀𝘁𝗲𝗺𝗮 𝗣𝘂𝗯𝗯𝗹𝗶𝗰𝗼 𝗱𝗶 𝗜𝗱𝗲𝗻𝘁𝗶𝘁𝗮̀ 𝗗𝗶𝗴𝗶𝘁𝗮𝗹𝗲) di 2° livello.

Come attivarlo? Puoi recarti presso qualsiasi ufficio di Poste Italiane oppure potrai attivare la tua identità digitale online. Per poter richiedere lo SPID avrai bisogno di:

• un indirizzo e-mail • il numero di telefono del cellulare che usi normalmente • un documento di identità valido (uno tra: carta di identità, passaporto, patente)* • la tua tessera sanitaria con il codice fiscale*

Qui di seguito postiamo un video con le istruzioni utili per ottenere lo SPID con Poste Italiane, in pochi passaggi: https://www.youtube.com/watch?v=EusmKni1C0Y