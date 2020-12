La rete dei musei del Lazio sbarca sul web, pubblicate le schede di 142 strutture

Pubblicate sul web le schede di 142 musei che fanno parte dell’Organizzazione Museale Regionale. “Un enorme patrimonio storico-artistico, archeologico, scientifico e naturalistico – spiegano dalla Regione -. Sul sito www.regione.lazio.it/retemusei/ è possibile da questa mattina cercare un museo scrivendone il nome oppure selezionando la provincia, il comune, la tipologia o il sistema museale di appartenenza, con un primo approccio virtuale e descrittivo alla struttura del Lazio”.

Per ogni museo è stata pubblicata una scheda con il link diretto al portale della struttura, laddove presente.

Sul portale sono stati pubblicati, per l’area a nord est di Roma: il Castrum Vivarii di Vivaro Romano, il museo delle Culture Villa Garibaldi di Riofreddo, il museo delle Tradizioni Musicali di Arsoli, il museo della Cività Contadina Valle dell’Aniene, il civico museo d’Arte Moderna e Contemporanea di Anticoli Corrado, il museo civico del Tempo di Saracinesco, il museo di Vie e Storie di Vicovaro, la Casa delle Antiche Scatole di Latta di Gerano, il museo della Canapa di Pisoniano, il museo sul Paesaggio agricolo legato alla coltivazione dell’ulivo di Moricone, l’Art Forum Wurth Capena, il museo del Fiume di Nazzano, il museo naturalistico del Monte Soratte, il museo archeologico virtuale di Narce a Mazzano Romano, il museo dell’Agro Veientano di Formello, il museo Storico ed il museo archeologico e multimediale di Monterotondo, il museo Garibaldino di Mentana.

“Finalmente la rete dei musei del Lazio è a portata di click – dichiara il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti -. Basterà infatti collegarsi al sito della Regione per avere tutte le informazioni sul museo che ci interessa o per trovarne di nuovi. I musei sono presidi fondamentali di cultura e bellezza, sia pubblici sia privati, e oltre a raccontare la memoria e i saperi del territorio, sono anche centri di formazione e di ricerca, luoghi di conoscenza e di condivisione, edifici e siti di grande valore presenti in tutte le cinque province del nostro territorio. Come Regione abbiamo sempre investito nella cultura, nei teatri, nei musei e nei cinema delle nostre città che speriamo possano riaprire in sicurezza al più presto, perché siamo convinti che, soprattutto in un momento delicato come quello che stiamo vivendo, la ripartenza debba passare attraverso una rinascita culturale oltre che economica e sociale”.