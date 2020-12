Marcellina – Arrivano contributi dalla città metropolitana

Con un emendamento al bilancio metropolitano è stato previsto un contributo di 40.000 euro per la messa in sicurezza dell’isola ecologica. Questa somma consentirà di realizzare ulteriori interventi oltre ai lavori di realizzazione della copertura e dell’impianto fotovoltaico che inizieranno nei prossimi giorni.

All’interno dello stesso emendamento, sono stati previsti due contributi: 20.000 euro come somma per la riduzione TARI e 20.000 per l’acquisto dei mastelli.

I contributi vanno ad aggiungersi alle due opere pubbliche finanziate alcune settimane fa, la realizzazione della rotatoria all’incrocio tra via della stazione e via Europa e l’estensione della pubblica illuminazione strada provinciale 636-vocabolo campetella.

“Il nostro ringraziamento va alla Città Metropolitana, a tutti consiglieri che hanno approvato gli emendamenti proposti e a quelli che si sono adoperati per aver dato ascolto alle richieste del nostro territorio, in particolare ai consiglieri Passacantilli, Volpi, Proietti e Grasselli.” – commenta il Sindaco Lundini –