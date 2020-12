Sono iniziati i lavori di ampliamento dell’attuale rete di gas in via Colle San Paolo, via Valle dei Gelsi e zona Vigna Grande.

Il proficuo rapporto tra Comune e Italgas, ha consentito l’ottenimento di questo grande risultato che vedrà la realizzazione di oltre 1.600 metri di tubazione.

Si invitano i cittadini a prestare la massima attenzione in prossimità dei cantieri.