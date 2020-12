Monterotondo – Alessandri eletto in quota dell’AIC

Carlo Alessandri è stato eletto rappresentante in quota dell’AIC – Calciatori Dilettanti del Direttivo di AIC – Associazione Italiana Calciatori.

Una nomina che mi ha particolarmente emozionato, oltre a togliermi letteralmente le parole dalla bocca una volta realizzato il prestigio anche in relazione al mio romantico percorso calcistico.

Dopo 15 anni di tesseramento iniziato da “Pro”, da un quadriennio, Alessandri ha cominciato ad interessarsi attivamente alla vita dell’Associazione, avvicinandosi ad essa in qualità di delegato in Assemblea Elettiva FIGC con grande rispetto per tutte quelle persone che hanno speso decenni della loro vita nel tentativo di alimentare blasone e credibilità dell’intera categoria.