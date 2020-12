Monterotondo – Riunione straordinaria del Consiglio Comunale

Si comunica con la presente che è convocata una riunione straordinaria-urgente del Consiglio Comunale, che si terrà in modalità videoconferenza il giorno venerdì 4 dicembre 2020 alle ore 10,00 in 1^ convocazione e lunedì 7 dicembre 2020 alle ore 10,00 in 2^ convocazione, per la trattazione dei sottoscritti argomenti posti all’ordine del giorno. Qualora il Consiglio avrà durata superiore a sei ore, si intende riconvocato alla stessa ora del giorno successivo, come previsto dal vigente regolamento.

ORDINE DEL GIONRNO

1. RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ART. 194 COMMA 1 LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA TAR LAZIO N. 7119/2020

2. APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI ACCESSO CIVICO SEMPLICE, ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO E ACCESSO DOCUMENTALE

3. MOZIONE PROT. 44313/2020 – PROPOSTA DI ATTRIBUZIONE DI CITTADINANZA ONORARIA AL MILITE IGNOTO – BENE COMUNE