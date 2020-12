Nerola – Il natale resta tradizionale: scrivete la vostra letterina

“È un momento tutto dedicato ai sogni e ai bambini, incoraggiandoli a scrivere al loro mito di sempre, Babbo Natale. Nonostante il brutto periodo che stiamo vivendo nessuno puo’ toccare i sogni dei bambini, neanche un virus potrà distruggerli. Babbo Natale esiste per tutti coloro che vogliono guardare al futuro con entusuasmo e flduaa, per coloro che sognano un mondo colorato ed in armonia. Chi lo ha conosciuto lo descrive come un omone che gira per il mondo con un vestito di velluto rosso, la barba bianca, le gote rosse, il viso paffutello, il pancione, le amiche renne, la slitta piena di regali… Scrivere una lettera a Babbo Natale è un modo per non smettere mai di sognare, di emozionarsi, di osare. Stiliamo una lista dei desideri, dei sogni, delle aspirazioni per l’immediato futuro. Il concorso è rivolto a grandi e piccini, a chi la sa lunga e a chi affronta il mondo con genuinità e leggerezza. Allora l’appuntamento per tutti i bambini di Nerola è questo: scrivete la vostra letterina a Babbo Natale e preparatela per il 22 e il 23. Una volta scritta mandate il vostro nome ed indirizzo alla casella e-mail babbobabbonatale20@gmail.com e Babbo Natale in persona verrà a ritirare la lettera sotto casa vostra insieme ai suoi fidati elfi. Le email dovranno pervenire entro il 19 Dicembre. E allora avanti tutta! Scriviamo a Babbo Natale e mandiamogli una bella e mail per farlo venire direttamente sotto casa, rispettando le regole anti covid per ritirarla!”