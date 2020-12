Vicovaro. “Drive in” aperto anche nel pomeriggio

Per fronteggiare la seconda ondata di Covid che ha travolto amministrazioni e cittadini, la ASL Roma 5 ha allungato anche al pomeriggio l’apertura del drive-in di Vicovaro. La struttura sarà aperta dal lunedì al sabato, dalle 8:00 alle 20:00. Nella fascia oraria 8:00-12:00 il Drive-in è riservato unicamente alle scuole prenotate dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (SISP). Dalle ore 12:00 alle ore 20:00, su prenotazione attraverso il link https://www.salutelazio.it/prenota-drive-ino da app, muniti di ricetta dematerializzata e modulo di autodichiarazione compilato (scaricabile dal sito web aziendale), saranno effettuati i test antigenici e molecolari sulla fascia di età 0-6 anni (12:00-14:00) e sulla popolazione generale (14:00-20:00). Per la prenotazione, è necessario tenere a portata di mano la ricetta dematerializzata e la tessera sanitaria. Rammentiamo che è possibile disdire gli appuntamenti non più necessari dal sito “Prenota Drive o dall’App”. In caso di mancata disdetta di una prestazione prenotata e non fruita, sarà richiesto, anche ai titolari di esenzione, il pagamento dell’intero importo della stessa.

