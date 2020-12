Barack Obama, George W.Bush e Bill Clinton si vaccineranno davanti alle telecamere

Obama, Bush e Clinton, riporta la Cnn, hanno accettato di presentarsi come volontari quando la Fda autorizzerà il primo vaccino. L’obiettivo e’ di trasmettere fiducia all’opinione pubblica sulla sicurezza e l’efficacia dei prodotti autorizzati dalle autorità federali.

L’iniziativa sarebbe partita da Bush che, come ha raccontato il suo capo dello staff della Casa Bianca Freddy Ford, avrebbe contattato il virologo Anthony Fauci e l’epidemiologa Deborah Birx per chiedere come aiutare a promuovere la campagna di vaccinazione. Bush avrebbe quindi accettato di presentarsi come volontario e di farsi riprendere durante la vaccinazione, coinvolgendo nella vicenda anche Clinton e Obama. “Se Fauci dice che il vaccino è sicuro io gli credo e lo farò assolutamente”, ha affermato quest’ultimo