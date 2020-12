Cene, spostamenti e messe di Natale: tutto quello che c’è da sapere

NUOVO DPCM NATALE 2020, TUTTE LE NOVITÀ IN ARRIVO

Nell’infografica di oggi andiamo ad analizzare il nuovo Decreto, in vigore da domani fino al 15 Gennaio. Spostamenti, coprifuoco, ristoranti, scuole, negozi e centri commerciali, sport, impianti sciistici e crociere: questi i temi affrontati dal Governo in vista del Natale e delle feste.

Dal 21 Dicembre al 6 Gennaio divieto di spostamento in tutta Italia; il 25, il 26 Dicembre e il 1 Gennaio divieto di spostamento tra Comuni. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case.

Il coprifuoco permane dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo e dal 31 Dicembre al 1° Gennaio dalle ore 22.00 alle ore 7.00.

Per Natale e Capodanno la raccomandazione è quella di non organizzare cene con persone non conviventi.

I ristoranti potranno restare aperti a pranzo a Natale, Santo Stefano, Capodanno ed Epifania; resta il limite di chiusura alle ore 18.00 con possibilità di asporto fino alle ore 22.00.

