Il Comitato delle Regioni ha fattto sapere, tramite una nota, al Ministro Speranza di convergere in modo unanime sul nome di Giorgio Palù.

La nomina si è resa necessaria dopo le dimissioni di DomenicoMantoan, divenuto Dg di Agenas. Palù, 70 anni, è ex Professore ordinario di Microbiologia e Virologia ed ex Direttore di Medicina Molecolare Università di Padova. Oggi la nomina sara’ ratificata in conferenza Stato-Regioni.