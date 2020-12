Tivoli – 39 nuovi positivi

Dalle comunicazioni ricevute dalla direzione generale della Asl Roma 5 emerge che i nuovi positivi al Sars-Cov-2 nel territorio tiburtino​ ieri (con diagnosi 1 dicembre) sono stati 18, mentre sono 21 quelli di oggi (con diagnosi 2 dicembre).

In seguito all’invio, nei giorni scorsi, da parte della Asl Roma 5, di una serie di comunicazioni straordinarie contenenti una notevole mole di dati (mai trasmessi prima e in una modalità tale da esigere un ricontrollo accurato per una lettura il più possibile chiara e rispondente), gli uffici comunali stanno verificando e categorizzando queste informazioni per poter diffondere un aggiornamento più dettagliato.

Secondo quanto anticipato dalla Asl, un nuovo aggiornamento è atteso tra domani e lunedì, per una lettura che consenta di distinguere in modo ufficiale d’ora in avanti tra attualmente positivi e guariti. Questo consentirà anche di riprendere la comunicazione del totale dei contagiati dall’inizio della pandemia.