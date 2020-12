Anche Guidonia Montecelio aderisce alla mobilitazione che sta portando avanti Fratelli d’Italia su tutto il territorio nazionale per dire no al nuovo decreto sicurezza. Così stamane, venerdì 4 dicembre, i rappresentanti del partito di Giorgia Meloni hanno organizzato un flash mob in piazza della Repubblica a Villalba, spesso teatro di liti violente tra extracomunitari e per questo simbolo – a detta dei manifestanti -dell’immigrazione incontrollata.

Bandiere al vento e uno striscione: “No al Decreto Insicurezza. Fermiamo l’immigrazione clandestina”. Al sit-in hanno partecipato il coordinatore cittadino Fdi di Guidonia Montecelio Mario Pozzi, i dirigenti di partito Tiziano Di Paolo e Marco Bertucci, quest’ultimo Responsabile provinciale del Dipartimento Professioni di Fratelli d’Italia, oltre al consigliere comunale di Fdi Giovanna Ammaturo, il consigliere regionale Giancarlo Righini, il segretario amministrativo Marco Renzi e anche il coordinatore cittadino Fdi di Tivoli Pino De Grandis.