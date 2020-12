In riferimento all’articolo “TIVOLI – Controlli anti-movida, 66 mila euro ai vigili urbani” pubblicato su Tiburno.Tv mercoledì 2 dicembre il Segretario Regionale della Uil Fpl Roma e Lazio Angelo Angritti precisa:

“La Uil Fpl di Roma e Lazio ha appreso, attraverso il quotidiano on-line “Tiburno”, che l’Amministrazione Comunale di Tivoli ha approvato, in data 27 novembre 2020, il progetto per la Polizia Locale denominato “Tivoli Sicura”. Questa nota si è resa necessaria per far presente che nel testo dell’articolo sono riportate notizie non rispondenti alla realtà dei fatti. Nessun operatore della Polizia Locale di Tivoli, infatti, ha partecipato ad alcuna forma di progetto e/o lavoro straordinario nei mesi estivi.

Giova puntualizzare che le uniche giornate lavorate sotto forma di progetto, a tutt’oggi non ancora retribuite, risalgono addirittura al mese di febbraio 2020, in occasione del Carnevale tiburtino. Inoltre, visto che nel medesimo articolo viene specificato che nel prossimo futuro verranno effettuati ulteriori servizi sotto forma di progetto, preme precisare che la normativa in vigore prevede che qualsiasi forma di progetto abbia carattere annuale, dunque anche “Tivoli Sicura” terminerà il 31 dicembre 2020, senza che vi sia, per ragioni di tempo, la possibilità di svolgere turni a progetto, anche in considerazione del fatto che il personale usufruirà delle ferie natalizie.

Dette precisazioni risultano doverose poiché, alla luce del delicato periodo che l’intera Nazione sta attraversando, tali affermazioni potrebbero generare nella cittadinanza, anche in considerazione delle somme riportate nell’articolo, un’opinione distorta nei confronti degli appartenenti al Corpo della Polizia Locale di Tivoli, composto da uomini e donne che ogni giorno, tra immensi sacrifici e oggettive difficoltà, cercano, con impegno e professionalità, di adempiere ai propri doveri”.