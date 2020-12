Da stamattina alle ore 9:00 e fino a tutta la giornata di mercoledì 09 dicembre p.v, si può presentare domanda per l’accesso alla graduatoria dei “Buoni Spesa”.

La velocità di presentazione della domanda non conferisce alcun vantaggio di priorità in graduatoria infatti, verrà stilata in base allo stato di bisogno valutato dal servizio sociale comunale.