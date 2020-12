Con ordinanza del Sindaco contingibile ed urgente è stata chiusa al transito veicolare Via Sant’Angelo nel tratto compreso tra Via Santa Caterina da Siena e Via degli Anemoni, a causa di un movimento franoso.

Si raccomanda la massima cautela ed evitare gli spostamenti.

La protezione civile è operativa h24 e il COC è aperto. Per emergenze: 069065891