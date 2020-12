Monterotondo – Deciso l’abbattimento per 37 alberi di Via Bruno Buozzi, in Passeggiata

La Giunta Comunale il 19 novembre ha deliberato, con il solo voto contrario del Consigliere Luigi Cavalli, una proposta dell’Assessora Isabella Bronzino che prevede una spesa totale di 7.379 euro per la manutenzione di parchi e giardini e del verde attrezzato di Via Bruno Buozzi. Fin qui tutto bene, ma la delibera parla anche della necessità di abbattere 37 alberature, in seguito alla perizia dell’Agronomo Massimiliano Di Pietro, fondatore della start-up SmatTrees, che apparentemente non nomina attività di reimpianto di nuove alberature.

Poiché questi documenti fotografici e le relazioni sono assenti sul sito del Comune, in barba al principio di trasparenza delle istituzioni, Italia Nostra e il Centro Storico in Movimento hanno chiesto accesso agli atti, per ottenere una copia delle certificazioni e verificarne l’attendibilità. Nel frattempo hanno anche realizzato un video che vi mostriamo in anteprima, per sensibilizzare al problema i cittadini.

Gli stessi hanno anche rilasciato una dichiarazione in cui affermano: “Chiediamo di non abbattere più alberi maturi e vetusti, di mettere in pratica le moderne tecnologie e le conoscenze scientifiche, di conservare e mantenere il patrimonio vegetale a reale beneficio dei residenti e delle future generazioni … Diciamo basta agli abbattimenti orientati da scelte emergenziali, dannose alla salvaguardia e al mantenimento del patrimonio vegetale, chiediamo interventi condivisi, consapevoli e virtuosi per la difesa, la programmazione e il mantenimento del patrimonio vegetale”.