Tivoli – Approvate due delibere e il consolidato 2019

Il Consiglio comunale, si è riunito in seduta ordinaria su piattaforma digitale, e ha approvato due importanti delibere proposte e presentate dall’assessora al Bilancio e alle Finanze Maria Rosaria Cecchetti, inerenti l’ “Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2020” e il “Bilancio consolidato dell’esercizio 2019”.

Il primo punto (“Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2020”) è stato approvato con i 16 voti favorevoli della maggioranza civica, cinque contrari e un astenuto. Nella discussione in aula l’assessora Cecchetti ha spiegato che si è riusciti a mantenere, negli ultimi anni – cosa non riuscita a tutti i Comuni con una popolazione superiore ai 50mila abitanti – gli equilibri finanziari di bilancio non solo nell’anno corrente ma anche in quelli passati, nonostante gli stretti parametri disposti dalla radicale innovazione in materia di finanza locale.

Il secondo punto all’ordine del giorno (“Bilancio consolidato dell’esercizio 2019” del Comune e delle sue società partecipate Asl Spa, Asa srl, Tivoli Forma srl, Acque Albule spa e Atcl) è passato con 16 voti favorevoli e otto contrari.

Respinta invece, la mozione su “Inserimento sezione Covid-19 su sito del Comune”, presentata da Francesca Chimenti e Giovanni Mantovani (Una nuova storia).