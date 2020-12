Tampone “rapido”, 98enne in attesa per 7 ore” – La replica della Asl Roma 5

In riferimento all’articolo pubblicato sabato 5 dicembre dal titolo “TIVOLI – Tampone “rapido”, 98enne in attesa per 7 ore”, la ASL Roma 5 intende chiarire che la signora ha ricevuto l’assistenza sanitaria di cui necessitava.

È anche importante spiegare ai cittadini che la tenda a cui si fa riferimento è una struttura appositamente pensata e realizzata, con il supporto della Croce Rossa (che si ringrazia), con la presenza di personale medico e infermieristico, a tutela dei cittadini in questo periodo di emergenza per delineare e distinguere adeguatamente percorsi Covid positivi e Covid negativi per la sicurezza degli utenti e del personale.