Tivoli da Oscar

E’ notoriamente considerato il grande maestro del cinema italiano, punto di riferimento per tutti i registi e anche per gli appassionati di cinema. Il soggetto in questione non può non essere Federico Fellini, che ha girato uno dei suoi capolavori: otto e mezzo a Tivoli, nei pressi di piazza Garibaldi. La pellicola interpretata da Marcello Mastroianni e Claudia Cardinale, ha ottenuto l’Oscar nel 1964. E’ stata, invece, una casa popolare di Bagni di Tivoli ad ispirare il grande regista, che attratto dall’ edificio commissiona la ricostruzione allo scenografo Piero Gherardi per la “Dolce Vita”, altro film capace di conquistare l’ambita statuetta. Il genio di Federico Fellini ha indubbiamente influenzato la cultura italiana e non solo. I suoi film ed in particolare alcune immagini sono diventate indelebile simbolo del “made in Italy”tanto che oggi le ritroviamo ovunque. E’, quindi, innegabile il feeling fra Tivoli e il mondo del cinema. Un cinema non di pellicole minori, ma capace di raggiungere traguardi storici.