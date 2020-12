Tivoli – Sono 15 i nuovi positivi al Sars-cov-2 

La direzione generale della Asl Roma 5 ha comunicato oggi 15 nuovi positivi al Sars-Cov-2 a Tivoli.

Ieri la Asl ha inviato il primo cospicuo elenco di guariti (899) atteso dalla fine estate, da quando, cioè, il numero dei contagiati nel territorio tiburtino ha subìto una vertiginosa impennata, portando, nei due mesi di ottobre e novembre, il numero dei nuovi positivi a 1.500. I guariti comunicati ieri dal direttore generale Giorgio Giulio Santonocito si riferiscono alle estrazioni del 3 e del 4 dicembre.

Il direttore generale della Asl Roma 5 ha spiegato nella pec inviata al Comune che: “Vi è la possibilità che alcuni tra i presenti guariti non siano residenti o domiciliati nel vostro Comune, in quanto la residenza viene definita dai dati presenti sull’anagrafe regionale unica sanitaria, che potrebbero non essere aggiornati causa trasferimenti non notificati dall’utente”. Per questo motivo, e anche per la grande mole di dati comunicati dalla Asl, occorrerà effettuare un controllo puntuale dei nominativi e il confronto con il database comunale da parte degli uffici del Comune. Un lavoro che verrà compiuto entro domani.