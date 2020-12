Cashback di Natale: cresce la febbre

Tutti vogliono il Cashback di Natale (cioè un rimborso delle spese effettuate nei negozi ‘fisici’, vietato l’online, dall’8 dicembre a fine mese) e cercano di registrarsi all’App IO, inutilmente, perché l’applicazione è attualmente in tilt (tardo pomeriggio, il servizio si è attivato la notte scora): così non si può accedere al servizio completo, dopo che si riesce ad arrivare alla sezione Portafoglio in cui vanno indicati i sistemi di pagamento (lo abbiamo verificato). Appaiono messaggi tipo: non è stato possibile caricare i tuoi metodi di pagamento e l’immancabile riprova.

Già dalle prime ore di oggi 7 dicembre, sono state milioni le richieste, con picchi di oltre 6mila accessi al secondo. Insomma, un imponente flusso di traffico e tanti problemi che (dicono a Palazzo Chigi), saranno risolti quanto prima. E si fa ancora una volta affidamento sulla pazienza dei cittadini, perché la sfida è ‘epocale’. Speriamo che non lo sia anche la nostra sopportazione.