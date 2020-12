Stamattina è stata fatta la consegna del cantiere per il rifacimento delle due piazze di Fonte Nuova.

“Si inizierà mercoledì, da Santa Lucia, con l’istallazione del cantiere su piazza delle Rose – spiega il consigliere comunale Micol Grasselli – per poi proseguire nei giorni successivi con piazza Federico Zeri. I due cantieri procederanno contemporaneamente per ottimizzare i tempi ed avere questi importanti centri di ritrovo per fine primavera”.