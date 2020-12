E’ uno dei luoghi più suggestivi della città, un bene pubblico gestito dal Comune di Guidonia Montecelio, in passato teatro di concerti e grandi eventi. Da oggi viene adibita a pista per lezioni di cross l’ex cava di Collelargo, l’immensa area verde lungo via Romana la strada che collega Guidonia Centro a Montecelio.

Ad annunciarlo è il sindaco Michel Barbet che domenica 29 novembre ha partecipato insieme all’assessore allo Sport Elisa Strani alla ripresa delle lezioni di guida di moto Off Road promosse dalla “Asd Guidonia Enduro School”. Si tratta di un’associazione costituita tre anni fa e specializzata nella pratica dell’enduro attraverso istruttori di guida della Federazione Motociclistica Italiana che per impartire nozioni di base per una guida sicura ha ottenuto l’ex cava gratis.

L’associazione è stata riconosciuta esente dal pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico. Il presidente è l’ex del presidente del Consiglio comunale Loredana Terzulli eletta nel Movimento 5 Stelle. Membri del direttivo zio e cugina di primo grado del Consigliere comunale del Partito democratico Mario Lomuscio.

“Non ne sappiamo niente”, commentano i due politici.

