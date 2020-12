GUIDONIA – Strade killer, altri 40 mila euro per tappare le buche

A ottobre erano stati spesi 132 mila euro, adesso è pronto a sborsarne altri 40 mila. È così che il comune di Guidonia Montecelio fa fronte all’emergenza buche.

Infatti oggi, Lunedì 7 dicembre, è stata pubblicata la determina numero 193 con la quale l’amministrazione stanzia altri 40 mila euro per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, che verranno affidati in forma diretta ad un contraente scelto successivamente tramite il MePa (Mercato Elettronico Pubbliche Amministrazioni).

Una vera e propria emergenza quella delle buche, che l’amministrazione grillina ha deciso di affrontare assegnando sistematicamente in affidamento diretto lavori sotto soglia, anche in un periodo di intense piogge come quello attuale con il rischio che l’indomani il lavoro sia vano. Gli ultimi interventi di rattoppo erano stati aggiudicati appena il 27 ottobre scorso: un appalto da 74.572,50 euro iva compresa alla ditta “S.T.D.di Tolli Paolo e C. S.n.c.” di Formello, un altro appalto da 52.764,44 euro alla “Moviter 78 S.r.l.” di Genazzano. Sempre affidamenti diretti per importi consentiti dalla legge con l’obiettivo di evitare eventuali vittime, oltre alle centinaia di danneggiamenti ad auto e moto registrati dall’insediamento dell’amministrazione ad oggi.

Vale la pena ricordare che, senza contare i lavori dell’ultimo mese, tra il 2018 e il 2020 il comune ha speso circa 443 mila euro , il 90 per cento dei quali per il rattoppo delle buche. Nell’ordine si ricordano i 48 mila euro alla “Abruzzo Restauri srl” del 23 luglio 2018. I 27.655 euro alla “Inviolatella Costruzioni srl” il 25 settembre 2018.

Il 22 febbraio 2019 26 mila di rattoppi affidati alla “P.L. Scavi di Peretti Sisto”. Il 9 maggio 2019 i lavori da 26 mila euro affidati alla “Mario Cipriani srl” in occasione del passaggio del Giro d’Italia.

Il 23 gennaio 2020 i 34.900 liquidati alla “Pascarella Scavi di Cimadon Patrizio”. Il 2 marzo 2020 i 141 mila euro alla “Euroscavi Cilia srl”. Il 5 marzo 2020 l’appalto da 64.804 alla “Ci.Se Appalti srl” per rifare un tratto della Palombarese. Il 4 maggio 2020 l’appalto da 29.808 euro alla “Codiber srl”. Su tutti memorabile fu l’appalto del “tappabuche” da 39.966 euro assegnato il 16 gennaio 2020 alla “LuckyBuy srl”, un’impresa specializzata nella ristorazione che svolse i lavori prendendo in affitto operai e mezzi.

(Em. Lan.)