Morlupo – Cittadini invitati ad evacuare la propria abitazione

“Finte telefonate fatte da malviventi che si spaccerebbero per impiegati comunali sarebbero arrivate ai cittadini, nelle quali si dice che bisognerebbe evacuare la propria abitazione a causa dell’emergenza meteo. Tali notizie – dice il Sindaco – sono assolutamente false, invito i cittadini che ricevono queste telefonate a contattare subito i carabinieri, in quanto, oltre ad essere uno scherzo di cattivo gusto, potrebbero configurarsi in un tentativo di liberare la vostra abitazione per commettere dei furti.”