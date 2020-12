Subiaco – Apertura Drive-in tamponi

Parte mercoledì 9 dicembre il Drive-in tamponi per la ricerca Sars-Cov 2 realizzato nel parcheggio posteriore all’ospedale Angelucci di Subiaco. Otto in totale quindi le postazioni messe a disposizione dalla ASL Roma 5.

La struttura sarà attiva dalle ore 9:00 alle ore 20:00 dal lunedì alla domenica per l’effettuazione di tamponi antigenici rapidi e molecolari.

PER LA PRENOTAZIONE:

Tenere a portata di mano la ricetta dematerializzata e la tessera sanitaria.

Si comunica ai cittadini che si recano presso i Drive-In della ASL Roma 5 che per velocizzare le procedure, occorre consegnare agli operatori un’autodichiarazione scaricabile dal sito web aziendale.

SI RICORDA digli appuntamenti non più necessari dal sito Prenota Drive o dall’App. In caso di mancata disdetta di una prestazione prenotata e non fruita, sarà richiesto, anche ai titolari di esenzione, il pagamento dell’intero importo della stessa.