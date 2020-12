Auto: immatricolazioni -8,3%

Le immatricolazioni delle auto vanno giù dell’8,3% nel mese di novembre. Ma già in ottobre i numeri erano in negativo. A tirare un po’ su le sorti del comparto sono stati i bonus messi a punto dal Governo, terminati però troppo in fretta per le auto più appetibili dalla maggior parte della gente, interessata in particolare alla fascia da 61 a 90 g/km di CO₂ e molto di meno alle vetture elettriche e plug-in avanzate. Queste hanno avuto fondi eccessivi rispetto alla capacità di assorbimento del mercato e alle sue richieste e che verranno riversati sugli stessi veicoli nel 2021.

Nel territorio del nord est, come nel resto d’Italia, nonostante il calo delle vendite, la più amata tra le vetture rimane la Panda, grandi assenti sono le auto elettriche, sia per il costo elevato sia per la scarsa autonomia sia per la limitatissima presenza di colonnine per la ricarica. Ma anche il mercato dell’usato non se la passa benissimo. Leggete l’indagine sulle pagine dedicate ai motori nel prossimo numero di Tiburno in edicola l’8 dicembre.

(foto shilin wang da Pixabay)