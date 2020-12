Investire sul green conviene: qualche dato dall’ultimo rapporto GreenItaly di Symbola, Fondazione per le qualità italiane, e Unioncamere. E i numeri non sono male, tipo oltre 432mila le imprese italiane dell’industria e dei servizi con dipendenti che hanno investito negli ultimi 5 anni (2015-2019) in prodotti e tecnologie green. In pratica quasi una su tre: il 31,2% dell’intera imprenditoria extra-agricola. Valore in crescita rispetto al quinquennio precedente, quando erano state 345mila (il 24% del totale). Nel manifatturiero sono più di una su tre (35,8%). Nel mese di ottobre 2020, raccontano gli esperti, chi è green è più resiliente. Tra le imprese che hanno effettuato investimenti per la sostenibilità il 16% è riuscito ad aumentare il proprio fatturato, contro il 9% delle imprese non green. Ciò non significa che la crisi non si sia fatta sentire, ma comunque in misura più contenuta: la quota di imprese manifatturiere il cui fatturato è sceso nel 2020 di oltre il 15% è dell’8,2%, mentre è stata quasi il doppio (14,5%) tra le imprese non eco-investitrici. Nel prossimo numero di Tiburno un servizio su come sia vantaggioso rendere green le aziende, con un’intervista al presidente di Fondazione Symbola Ermete Realacci, che ci ha parlato delle eccellenze italiane e di come il nostro paese non sia proprio così malaccio, persino nell’economia circolare, il doppio rispetto alla media europea.

(foto db_oblikovanje da Pixabay)