Area PMI: “A Roma rischio chiusura  per molti ristoranti, si salva ancora la provincia”

<< L’ipotesi di lasciare chiusi i ristoranti dalle 18 nel Lazio per altri mesi sarà la fine per almeno il 30% di loro>>. Sono le parole di Sergio Protopapa presidente di Area PMI che, dopo aver ascoltato le parole dell’assessore alla sanità del Lazio D’Amato, non ha risparmiato commenti intorno a una notizia che sta gettando nello sconforto i ristoratori laziali. << Ancora tre mesi sono lunghi,troppi e culmineranno con la fine di molte attività – esordisce Protopapa – ad oggi ci sono perdite intorno al 60%, un calo fortissimo di incassi che prima incideva sul personale, gran parte licenziato , ed oggi grava sui costi di gestiione: tra affitti , tasse, e bollette. La riapertura a primavera , per coloro che rialzarenno le saracinesche , se non sarà accompagnata da sostegni sostanziosi e contributi a fondo perduto , vedrà una chiusura a cascata di locali. A Roma lo scenario è tra i più desolanti, rispetto al resto dela provincia che ancora riesce a mantenersi. La capitale sta vivendo un momento particolarmente negativo, senza turisti , sui quali si reggono molti esercizi del centro, sarà dura vivere>>.