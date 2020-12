FONTE NUOVA – Ancora un frontale, donna in codice rosso

Ancora un drammatico incidente stradale a Fonte Nuova. Intorno alle ore 14 due auto – una Fiat Panda e una Cinquecento – si sono scontrate frontalmente in via Monte Bianco, la strada che da Parco Trentani porta alla rotatoria che si trova alla fine di Santa Lucia. Sul posto l’eliambulanza che ha portato in ospedale in codice rosso una delle due persone coinvolte, una donna.

La dinamica è al vaglio della Polizia locale di Fonte Nuova che ha effettuato i rilievi e chiuso la strada anche per agevolare i soccorsi.