Oxford-AstraZeneca confermata efficacia al 90 % e media al 70%

L’Università di Oxford e l’azienda AstraZeneca sono i primi produttori di un vaccino anti Covid-19 a pubblicare i risultati della sperimentazione clinica relativa allo stadio finale in una rivista scientifica. Lo studio, pubblicato sull’autorevole rivista Lancet, conferma che il vaccino funziona in una media del 70% dei casi, con un’efficacia del 62% nel campione che ha ricevuto 2 dosi piene e del 90% nel campione che ha ricevuto prima mezza e poi una dose piena. Sono i primi risultati di efficacia pienamente sottoposti ad revisione paritaria completa pubblicati per un vaccino anti-Covid, ha sottolineato Lancet.