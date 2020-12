Pratica di Mare base nazionale per la distribuzione del vaccino

Milioni di dosi del vaccino anti-Covid pronte ad essere trasportate negli hangar della base aeronautica di Pratica di Mare, alle porte di Roma: lo stesso luogo in cui poco prima delle scoppio dell’emergenza nel febbraio scorso atterrarono gli italiani provenienti da Wuhan, nel focolaio cinese dove tutto è cominciato. E’ da qui che in Italia partirà adesso la controffensiva al virus, con camion della Difesa ed elicotteri pronti a fare rifornimento di dosi e a trasportarle in tutto il Paese. Per la maxi-campagna di somministrazione è stato scelto un luogo che – nelle parole dello stesso Commissario per l’Emergenza, Domenico Arcuri – deve avere “un livello di sicurezza massima e ad alta sorveglianza”.