TIVOLI – Allerta maltempo, Borgo Santo Spirito si è svegliato così

La fotografia dice tutto. E’ stata scattata stamane, mercoledì 9 dicembre, da un abitante di via Vincenzo Bellini a Borgo Santo Spirito, la frazione di Tivoli sorta abusivamente sui terreni dell’ex Pio Istituto Santo Spirito oggi proprietà della Asl Roma 5. In particolare in via Bellini ci sono abitazioni costruite a ridosso del fiume Aniene a rischio esondazione a causa dell’allerta maltempo.

Ieri pomeriggio l’associazione di Protezione civile “Volontari Valle Aniene Associati” aveva avvisato a popolazione residente delle aree a rischio esondazione del fiume Aniene che un’importante piena sta arrivando sul territorio e che l’amministrazione comunale di Tivoli è in costante contatto con la sala operativa regionale, con le associazioni di protezione civile e con le forze dell’ordine, con i quali valuterà l’eventuale evacuazione delle abitazioni a rischio. ️Le aree interessate sono tutte in località Albuccione, e precisamente sono: via Primo Brega, via Verdi, via Vincenzo Bellini, via Pietro Mascagni, largo Benedetta, via Niccolò Paganini, via Marcello Conversi, via Giacomo Puccini, via Muzio Clementi eventualmente via Gaetano Donizetti, via Giacomo Rossini e via Antonio Vivaldi.

“Nel caso in cui – ha annunciato la Protezione civile – dovesse ritenersi necessaria l’evacuazione dei residenti sarà allestita una locale palestra per accogliere le persone. Al momento le associazioni di protezione civile e le forze dell’ordine sono presenti sulle strade interessate per un costante monitoraggio. Saranno forniti ulteriori aggiornamenti”.