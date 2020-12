TIVOLI – Allerta maltempo, un’altra famiglia evacuata a Borgo Santo Spirito

L’acqua è arrivata alla soglia di casa, per questo stamane è stata evacuata un’altra famiglia in via Vincenzo Bellini a Borgo Santo Spirito, la frazione di Tivoli sorta abusivamente sui terreni dell’ex Pio Istituto Santo Spirito oggi proprietà della Asl Roma 5.

L’alluvione di ieri pomeriggio, martedì 8 dicembre, ha allagato strade e abitazioni costruite a ridosso del fiume Aniene esondato a causa dell’allerta maltempo.

Sempre da ieri la zona è presidiata dai vigili del fuoco insieme alle associazioni di Protezione civile “Volontari Valle Aniene Associati” e “Gruppo Operativo Soccorso”.

Le aree interessate dall’allerta sono tutte in località Albuccione, e precisamente sono: via Primo Brega, via Verdi, via Vincenzo Bellini, via Pietro Mascagni, largo Benedetta, via Niccolò Paganini, via Marcello Conversi, via Giacomo Puccini, via Muzio Clementi eventualmente via Gaetano Donizetti, via Giacomo Rossini e via Antonio Vivaldi.