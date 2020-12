TIVOLI – Cade dalle scale, bimbo grave in ospedale

Ai medici che lo hanno preso in cura i genitori hanno riferito che era appena caduto dalle scale. Una brutta caduta a giudicare dal fatto che per il piccolo è stato disposto il trasferimento in una struttura specializzata. Così un bambino di 8 anni, italiano di origine rom, è ricoverato al policlinico “Agostino Gemelli” di Roma per una sospetta lesione alla seconda vertebra cervicale.

Il fatto è accaduto lunedì mattina 7 dicembre a Borgo Santo Spirito, la frazione di Tivoli Terme allagata dall’esondazione del fiume Aniene. Secondo le prime informazioni raccolte da Tiburno, verso mezzogiorno il papà lo ha trasportato in auto al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni Evangelista” di Tivoli con una profonda ferita alla fronte. L’uomo, 25 anni di professione commerciante, ha raccontato ai medici che il piccolo era ruzzolato accidentalmente dalle scale della casa a due piani e di essersene accorto dal rumore prima e dai lamenti poi.

A quel punto i sanitari hanno sottoposto il bambino agli accertamenti del caso riscontrando una sospetta lesione alla colonna vertebrale e disponendone il trasferimento d’urgenza a Roma a bordo del Centro Mobile di Rianimazione.