Addio al professor Angelo Guido Sabatini

Angelo Guido Sabatini, preziosa figura per il mondo culturale del nostro Paese è scomparso all’età di 92 anni. L’intellettuale abruzzese è stato presidente dell’Irrsae (Istituto regionale ricerca sperimentazione ed aggiornamento educativi) Abruzzo e nel 2002 ha ricevuto il premio internazionale Silone. Ha collaborato con testate giornalistiche e con la Rai. È stato segretario e poi presidente della Fondazione Giacomo Matteotti. Proprio con la fondazione dedicata al politico italiano ucciso durante il Ventennio, ha organizzato una serie di eventi a Monterotondo. Angelo Guido Sabatini , ha fondato con altri il “Master in giornalismo e comunicazione pubblica”, di cui è stato direttore e condirettore ed in precedenza nella “Scuola di specializzazione in analisi e gestione della Comunicazione” dell’Università Tor Vergata di Roma, di cui è stato Presidente. Dal 1997 al 2000 ne è stato Direttore. Dal 1998 al 2002 è stato Presidente dell’IRRSAE Abruzzo – Istituto Regionale Ricerca Sperimentazione ed Aggiornamento Educativi. È stato per molti anni membro della Commissione Nazionale Italiana dell’UNESCO e Presidente del Comitato Educazione. È stato Amministratore delegato dell’A.G.I. – Agenzia Giornalistica Italia, e vice presidente del quotidiano “Il Giorno”. Il 19 gennaio 2002 ha ricevuto il “Premio Internazionale Silone 2001” dalla Fondazione “Ignazio Silone”. Ha fondato e ha diretto “Il Cannocchiale” – Rivista di studi filosofici e diretto dal 1980 la Rivista “Tempo presente”, fondata da Ignazio Silone e Nicola Chiaromonte. È autore di diverse pubblicazioni di filosofia, di problemi della società contemporanea e dell’informazione ed è collaboratore di quotidiani, riviste e della RAI-Radiotelevisione italiana presso la quale ha condotta per otto anni la trasmissione “La telefonata” e per due anni la trasmissione “Italia allo specchio”. Con Antonio Casu e Ester Capuzzo ha dato vita per la Fondazione Giacomo Matteotti ad una collana di “Studi di storia e politica” (Editore Rubbettino) pubblicando tre interventi in AA.VV., La formazione dello Stato unitario (2012), in AA.VV., Pensiero politico e letteratura del Risorgimento (2013) e in AA.VV., Verdi e il Risorgimento (2014). Inoltre, è stato autore di numerosi saggi storici e filosofici.