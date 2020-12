Correrà per 48 ore consecutive: la sfida solidale di Alessio Parisi per la ricerca

di Valerio De Benedetti

Una corsa lunga 48 ore consecutive, nella quale percorrerà 4 miglia ogni 4 ore. Questa la sfida solidale di Alessio Parisi, triathlonista e fisioterapista originario di Villalba, che partirà sabato 12 dicembre e terminerà il suo viaggio lunedì 14. Il suo impegno servirà per raccogliere fondi e finanziare l’associazione Gene Piga e il primo progetto di ricerca sulla malattia genetica rara (mutazione del Gene Piga per l’appunto). La prima Challenge Solidale “Corri Tifa Dona”, vedrà Alessio correre per le strade di Roma, Guidonia, Tivoli e Villa Adriana. “Chi vuole corra con me, chi non può doni dal suo telefono…”, le parole di Alessio nel video di presentazione. Sarà possibile seguirlo sulle pagine personali Facebook ed Instagram e su quelle dell’Agepi, @a.ge.p.i e Gene Piga AGePI OdV.