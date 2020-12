Covid-19, il bollettino del 10 dicembre

Oggi su quasi 16 mila tamponi nel lazio (+2.192) si registrano 1.488 casi positivi (+191), 68 i decessi (+35) e record dei guariti +4.471. aumentano i tamponi, i casi positivi e i decessi. i guariti superano i casi positivi. previsto valore rt in calo e sotto l’1. diminuisce l’incidenza, migliorano sensibilmente il tasso di occupazione dei posti letto covid e delle terapie intensive. regolare l’indagine epidemiologica per 85% dei casi. i risultati dimostrano che il rigore paga e non bisogna abbassare la guardia.

Nella asl roma 4 sono 64 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. si registra un decesso con patologie.

nella asl roma 5 sono 90 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. si registrano undici decessi con patologie.