Fonte Nuova, in piazza arriva l’alberello di Natale

A Fonte Nuova non c’è una grande tradizione di addobbi natalizi. Negli anni passati non si contano le polemiche sulle luminarie o alberi di Natale improbabili. Stamattina è in corso l’allestimento di un abete in piazza Padre Pio che non impressiona certo per la sua grandezza. Alto poco più di due metri è stato offerto dalla Paoletti, la ditta che gestisce il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Altri ne arriveranno nelle piazze pubbliche.

Ancora un’incognita invece le luminarie. Il comune di Fonte Nuova ha accantonato circa seimila euro e probabilmente verranno concentrate nelle rotatorie all’inizio e alla fine di Tor Lupara e Santa Lucia .