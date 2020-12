GUIDONIA – Mercatini natalizi a Villanova

Mercatini “straordinari” in occasione delle festività natalizie in piazza San Giuseppe Artigiano a Villanova. Lo ha stabilito oggi, giovedì 10 dicembre, il sindaco di Guidonia Montecelio Michel Barbet con l’ordinanza 255 che ha accolto la proposta dell’UPVAD (Unione Provinciale Venditori Ambulanti) disponendo l’organizzazione di un mercatino straordinario di Natale per domenica 13 dicembre dalle ore 8 alle ore 20. Una proposta che punta a dar modo agli operatori del mercato di fronteggiare la grave crisi economica in corso e per mitigare i riflessi negativi della pandemia da SARS-COV-2.

L’ordinanza è da ritenersi inefficace di ogni suo effetto qualora dovesse intervenire un provvedimento sovraordinato della Regione Lazio e/o dello Stato che impedisca lo svolgimento dei mercati rionali e/o settimanali in coincidenza con le giornate festive. Il provvedimento del sindaco è invece efficace nei limiti stabiliti dai medesimi provvedimenti sovraordinati, qualora dovesse intervenire un provvedimento della Regione Lazio e/o dello Stato che impedisca, limitatamente ad alcuni settori merceologici, lo svolgimento dei mercati rionali e/o settimanali in coincidenza con le giornate festive. Il mercatino è una manifestazione “straordinaria”, per cui tutti i partecipanti dovranno corrispondere all’Ente l’importo del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, secondo le modalità previste dal Regolamento Comunale.

Il mercato in argomento dovrà svolgersi nel rispetto delle misure anti COVID-19 descritte nell’Ordinanza emessa dal Sindaco il 17 maggio scorso, nonché di quelle descritte nell’ambito delle misure regionali e statali attualmente vigenti.