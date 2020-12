Non si ferma Maker Faire, anche per i più piccoli

Maker Faire 2020, la principale fiera di settore a livello europeo per l’innovazione e la tecnologia, nella sua nuova edizione completamente online inizierà domani 11 dicembre e durerà fino al 13. Tra le iniziative, non mancherà Codemotion Kids!, il progetto educational di Codemotion rivolto a bambini e ragazzi fino a 18 anni.

Codemotion Kids! è oggi un punto di riferimento per l’educazione tecnologica dei giovanissimi in Italia e approcciarsi in maniera divertente e educativa al mondo digitale.

Tantissime le attività ludico-creative “digital” e gratuite organizzate per i più giovani (anche in base alla fascia di età), tutti i giorni dalle 10:30 alle 19:30, attraverso le quali potranno conoscere le dinamiche della programmazione divertendosi, da soli o con la famiglia.

Per partecipare, basta registrarsi all’evento gratuito sulla piattaforma Maker Faire al link: https://makerfairerome.eu, all’insegna di “Non comprare il prossimo videogame… crealo!”.