A Palombara Sabina il “Delitto al Ristorante Cinese”

Il cinema italiano degli anni ’70 inventa la commedia sexy all’italiana interpretate da Laura Antonelli, Edwige Fenech, Gloria Guida e da altre attrici sensuali. Quel decennio, però, è anche il periodo dei film polizieschi. Uno dei classici del genere è senza dubbio “Delitto al Ristorante Cinese”. E’ l’ottavo film della saga dell’ispettore di Polizia Nico Giraldi, in cui l’attore Thomas Milian interpreta il doppio ruolo dell’ispettore di polizia e di un cuoco orientale testimone di un omicidio insieme a Bombolo, presenza fissa nei film interpretati dall’attore cubano. La lunga scena dell’inseguimento al fotografo Oscaretto, testimone del delitto, è stata girata tra le strade del centro storico di Palombara Sabina e nelle vie d’ingresso alla città, cui peraltro è dedicata un’inquadratura panoramica prima della scena stessa. In questo film Tomas Milian è nuovamente doppiato da Ferruccio Amendola per il ruolo di Giraldi, mentre egli stesso presta la propria voce per il coprotagonista cinese Ciu Ci Ciao. Sulla scia del successo del film horror di Stanley Kubrick, Bombolo e il cinese vengono prelevati di notte da un sinistro automobilista, che propone loro un impiego stagionale presso un certo Hotel Shining.