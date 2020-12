Nella rete sono finiti uno dopo l’altro, tutti coi furgoni carichi di rottami ma senza uno straccio di autorizzazione né una attestazione sulla provenienza dei rifiuti. Così oggi, venerdì 11 dicembre, in via della Selciatella i Carabinieri Forestali di Guidonia, Ciciliano e le Guardie ambientali della Onlus Fedra hanno fermato e sanzionato 5 persone che trasportavano illecitamente rifiuti pur non essendo iscritti all’Albo dei Gestori Ambientali.

Il primo a cadere nella rete e ad essere denunciato è stato un 62enne di Mentana sorpreso al volante di un Ducato carico di rifiuti speciali pericolosi come le batterie per auto, il radiatore per camion e un barattolo di Sintoli, oltre a rifiuti speciali non pericolosi, due scaldabagni, movimentatori di aria in ferro, un’antenna, 5 termosifoni, ferro e alluminio tagliato, catene da neve, tre pompe d’acqua, candele e pasticche.

A seguire il verbale è scattato per un 61enne romano pizzicato alla guida di un Fiat Ducato intestato ad una società privata e regolarmente iscritto all’Albo dei Gestori Ambientali: nel cassone militari e guardie ambientali hanno rinvenuto rifiuti ferrosi trasportati senza aver compilato il formulario identificativo.

La denuncia è scattata per altri due svuotacantine abusivi, un 57enne della provincia di Rieti e un romeno 23enne residente a Guidonia: ad entrambi sono stati sequestrati i furgoni a bordo dei quali trasportavano rifiuti speciali pericolosi e non.