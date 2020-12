Monterotondo – Teatro Ramarini, voucher a copertura della stagione 19-20

Per gli spettacoli teatrali “Maurizio IV” e “Guccio”, previsti nel Cartellone della Stagione teatrale 2019/2020, verrà emesso un voucher spendibile nei successivi 18 mesi presso il Teatro Comunale Ramarini. Mentre per i possessori dell’abbonamento, la procedura avverrà in automatico ed il voucher verrà consegnato alla riapertura del botteghino, previa riconsegna dell’abbonamento. Infine per quanto riguarda i possessori dei singoli biglietti: Inviare una mail all’indirizzo: icm@icmcomune.it indicando il nominativo, il numero del biglietto ed un recapito telefonico.