TIVOLI – “Dammi 100 euro”, tenta la rapina e mena ai carabinieri

Quando sono arrivati i carabinieri lui ha continuato ad accampare le proprie ragioni fino a scagliarsi contro le divise dell’Arma. Così i militari della stazione di Tivoli Terme hanno arrestato M. D. L., un 26enne pregiudicato di Villanova, per tentata rapina, resistenza e aggressione a pubblico ufficiale. Il fatto è accaduto nella tarda serata di mercoledì 9 dicembre al “Terme Caffè”, il locale al civico 321 di via Tiburtina a Bagni di Tivoli che chiude alle 22 essendo rivendita di tabacchi.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, il 26enne si è presentato alla porta del bar dopo l’orario di apertura quando all’interno c’era un dipendente. Le telecamere del locale hanno ripreso il pregiudicato vibrare colpi contro la vetrata fino a danneggiarla e per questo sono intervenuti i militari della vicina stazione di Tivoli Terme. Agli investigatori la vittima ha riferito che il giovane urlava: “Dammi 100 euro, non mi ti far rapinare”. Frasi che gli sono costate le manette.

Ieri, giovedì 10 dicembre, l’arresto di M. D. L. è stato convalidato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tivoli che ha rimesso il 26enne in libertà con l’obbligo di dimora a Guidonia Montecelio.