TIVOLI – L’ex moglie denuncia, padre e figlio arrestati per spaccio

A denunciare è stata la ex moglie. Così i carabinieri di Tivoli Terme hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un uomo di 49 anni e il figlio di 21 trovati in possesso di 30 grammi di marijuana e di materiale per il confezionamento della droga.

Il blitz dei militari è scattato sabato 5 dicembre a Villa Adriana, dove l’uomo – pregiudicato e già detenuto agli arresti domiciliari – coabita col figlio. Ad allertare gli investigatori è stata la ex moglie del 49enne, una tiburtina di 34 anni: ai carabinieri la donna ha riferito di aver appreso dalla figlia minore che mentre era in visita dal genitore entravano e uscivano persone estranee. A dire dell’ex, la bambina le avrebbe inoltre raccontato che il papà andava in camera da letto, prelevava una busta contenente sostanza di colore verde/marrone, la portava in cucina e dopo averla pesata la consegnava agli ospiti.

A quel punto è scattata la perquisizione. In camera del 21enne i militari hanno rinvenuto 30 grammi di marijuana suddivisi in sei involucri oltre ad un grammo all’interno di un barattolo, mentre 0,8 grammi erano nella stanza del genitore. In cucina, sopra il frigorifero, i carabinieri hanno inoltre ritrovato un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi.

Lunedì 7 dicembre l’arresto di padre e figlio è stato convalidato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tivoli Chiara Miraglia che ha ristretto il 49enne sempre ai domiciliari, concedendo al 21enne la libertà con l’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria.